ПМЮФ-2026: что увидят гости на главных выставках юридического форума

На площадках ПМЮФ-2026 министерства, вузы и организации откроют стенды с новейшими проектами и технологиями. Гости увидят редкие документы к 200-летию восстания декабристов и посетят выставку "Суверенный код" об истории вмешательства в дела России. Эксперты Минюста проведут интерактивы: научат распознавать дипфейки и проверят работу систем анализа поведения. Вьетнам, как страна-гость, презентует свои достижения и проведет встречи с юристами, пишут "Известия".

Впервые на форуме отдельный стенд посвятит своей работе Уполномоченный по правам человека в РФ. Тему единства народов раскроет "Дом Союзов", где пройдут настоящие свадьбы в традициях Башкирии, Ямала и Кубани. Ведущие университеты, включая МГЮА и СПбГУ, покажут разработки в сфере искусственного интеллекта и национальной безопасности. ВГУЮ презентует обновленное пособие по борьбе с мошенниками. Форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня 2026 года.