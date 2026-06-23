Президент Южной Осетии Гаглоев уходит в отставку, чтобы работать советником президента России

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил об отставке по собственному желанию. Он сообщил, что переходит работать в администрацию президента России – советником главы российского государства.

Гаглоев – уроженец Цхинвала, учился и работал в Южной Осетии, большую часть карьеры – в Комитете госбезопасности республики. В 2003 году окончил курсы повышения квалификации во Владикавказе по президентской программе подготовки кадров в Российской Федерации.

В 2022 году победил на президентских выборах в Южной Осетии. Президентский срок Гаглоева истекает в 2027 году.