Путин заявил, что письмо Зеленского было с элементами хамства

Президент РФ Владимир Путин заявил, что письмо Владимира Зеленского не создает предпосылок к переговорам.

По словам российского лидера, такие обращения сводятся к тому, чтобы создать "какой-то конфликтный потенциал".

Путин отметил, что письмо было с элементами хамства и пока он не видит смысла во встрече с Зеленским.

"Они же постоянно об этом говорят: "Мы хотим личной встречи, хотим личной встречи". Ну и что? А через три дня удар по Старобельску, как это понимать?" - сказал президент России.

Зеленский ранее опубликовал открытое письмо российскому лидеру с предложением начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией. Он предложил провести встречу на нейтральной площадке и заявил, что линия фронта должна стать линией, с которой начнется дипломатия.