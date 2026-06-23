Работа по реализации нацпроектов в Тюменской области идет по плану

Работа по реализации нацпроектов в Тюменской области идет по плану, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Промежуточные итоги деятельности по воплощению в жизнь национальных проектов подвели на совещании, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

Завершаются процедуры заключения контрактов для реализации региональных проектов в рамках национальных проектов. По таким значимым для людей нацпроектам, как "Молодежь и дети" и "Инфраструктура для жизни" плановые показатели выполнены более чем на 90%. В рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" заключено сто процентов необходимых контрактов.

Финансирование реализации нацпроектов из федерального и регионального бюджетов также продолжается в соответствии с планом. В целом по всем нацпроектам средний уровень достижения установленных показателей в мае 2026 года превысил 99,9%.

С помощью QR-кодов, размещенных на всех объектах, которые строятся в рамках нацпроектов, с начала года получено более ста отзывов от жителей региона.

"Большинство отзывов – позитивные. Есть и конструктивные предложения, которые берем в работу. Ведь нацпроекты – не для отчетов, а для людей", – подчеркнул Александр Моор.