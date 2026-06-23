Тавдинский подросток заплатит родственнице за оскорбление в ее адрес

В Тавде девушка подала в суд на родственника-подростка, оскорбившую ее в присутствии третьих лиц. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в мае прошлого года, когда школьница оскорбила родственницу перед другими людьми. Последняя этого терпеть не стала и обратилась в суд за моральной компенсацией. В иске она заявила, что своим оскорблением подросток причинила ей глубокие нравственные страдания, из-за чего она чувствует себя униженной, испытывает тревожность, столкнулась с нарушением сна и длительным стрессом, обусловленным осознанием безнаказанности обидчицы. За это она требовала взыскать с родителей школьницы 30 тыс. рублей.

Изучив материалы дела, суд признал факт умаления чести и достоинства истца доказанным. Приняв во внимание возраст обидчицы, степень ее вины и удовлетворительные данные личности, сумма компенсации была снижена до 5 тыс. рублей. С нее также взыскали судебные расходы по уплате госпошлины в размере 3 тыс. рублей. Ответственность по выплате возложили на родителей девушки.

"Обязанность родителей по погашению задолженности сохраняется до достижения ребенком совершеннолетия либо до приобретения им полной дееспособности, при условии отсутствия у последнего самостоятельных доходов или имущества", - пояснили в суде.

Решение суда было обжаловано в апелляционном порядке, однако вышестоящая инстанция оставила его без изменений. В настоящее время судебный акт вступил в законную силу.