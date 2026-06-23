Мошенники нацелились на свердловских ветеранов СВО: новые схемы

Мошенники нацелились на ветеранов СВО из Свердловской области и их близких. Об этом сообщает канал "Антитеррор Урал", который связывают с региональным управлением ФСБ.

По его данным, злоумышленники создают новые преступные схемы: они могут представляться сотрудниками социальных служб, фонда "Защитники Отечества" или Министерства обороны России, после чего сообщать о якобы имеющихся наградах, выплатах и мерах поддержки. Однако их настоящей целью является похитить личные данные и деньги.

"Не предоставляйте личные данные, СМС-коды и не выполняйте просьбы лжеработников социальных служб и государственных фондов. Сразу кладите трубку и уточняйте всю информацию у вашего официального социального координатора или сотрудника военного комиссариата", - призывает канал.

Напомним, ранее жителей Свердловской области предупреждали о схеме мошенничества, по которой злоумышленники предлагают провести перерасчет за ЖКХ.