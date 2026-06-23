В Крыму отменили все спортивные мероприятия до 1 сентября

В Крыму до 1 сентября отменены все спортивные тренировки, физкультурные и спортивные мероприятия и турниры

"Приостанавливаются: проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет, проведение учебно-тренировочных мероприятий, проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, проведение первенств, чемпионатов, кубков и иных спортивных мероприятий", - заявила министр спорта Крыма Ольга Торубарова.

Также отменяются организованные выезды спортсменов на соревнования как в самом Крыму, так и за пределы полуострова.

Все ограничения власти объясняют соображениями безопасности.

Ранее до 1 сентября в республике была свернута работа всех детских лагерей, включая "Артек".