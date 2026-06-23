"Новые люди" спекулируют на теме "домашнего насилия" - эксперт

Партия "Новые люди" пытается привлечь к себе внимание перед выборами, агитируя за закон о "домашнем насилии". Так считает председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев.

Он отмечает, что это обновленный "закон о шлепках", вызвавший ранее массовое возмущение общества. Но теперь он касается взрослых. Основная проблема в том, что статья 116 УК РФ, куда хотят вставить изменения, - это дела частно-публичного обвинения. То есть возбуждаются они по заявлению потерпевшего, но прекращены по заявлению потерпевшего быть уже не могут. Если женщина в сердцах пожаловалась на мужа, то ее "защитят" от него, больше ни о чем не спрашивая.

Беспокойства законопроект не вызывает, это чистый пиар, уверен эксперт. Он нацелен на привлечение "невдумчивой молодежи, переживающий возрастной либерализм".

"Новые люди" - это такое "КПРФ для тех, кому до 25", - пошутил Парфентьев.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) резко осудила саму идею законопроекта как направленного против семьи. Но депутат Ксения Горячева ("Новые люди") утверждает, что тысячи жен погибают от рук своих мужей, поэтому закон обязательно нужен.