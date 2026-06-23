Норму провоза бензина через Крымский мост увеличили в два раза

Власти Крыма приняли решение об увеличении допустимой нормы провоза топлива через Крымский мост. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков, пишет "Коммерсантъ".

С 23 июня для жителей и гостей полуострова разрешат перевозить по Крымскому мосту до 200 литров топлива на одном транспортном средстве. Ранее действовавшее ограничение составляло 100 литров.

С 21 июня на всех заправках Крыма полностью прекратили продажу топлива частным лицам и компаниям за наличные, карты или по талонам. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, теперь горючее получают только государственные службы, которые отвечают за безопасность и работу жизненно важной инфраструктуры региона.