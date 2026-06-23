Вспыхнувший пауэрбанк едва не сорвал рейс из Уфы в Турцию

В аэропорту Уфы во время посадки людей на рейс до Антальи случилось чрезвычайное происшествие. У одного из туристов внезапно загорелся пауэрбанк. Очевидцы заметили, как из-за вспыхнувшего устройства по салону быстро пошел густой дым, пишет life.ru.

Бортпроводники сработали профессионально и быстро ликвидировали угрозу. Они подхватили опасный гаджет, переложили его в специальный защитный контейнер и залили водой. Благодаря их расторопности никто из 150 пассажиров не получил травм и ожогов.

Огонь все же успел испортить интерьер самолета. Пламя прожгло участок пола и карман на спинке кресла. Технические специалисты осмотрели судно и разрешили ему лететь дальше. После того как последствия инцидента устранили, самолет отправился в Турцию.

Ранее в Сургуте на улице Крылова в кабине лифта у девушки в сумке внезапно взорвался пауэрбанк, из-за чего она оказалась заперта в едком дыму. Камеры зафиксировали, как после вспышки устройства двери закрылись, и напуганная пассажирка начала стучать в стены, пытаясь выбраться из ловушки.