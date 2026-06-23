Стабильность российской экономики абсолютно обеспечена, сомнений нет - Песков

В Кремле ни у кого нет даже тени сомнений по поводу устойчивости российской экономики в ближайшей перспективе, стабильность "абсолютно обеспечена", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Стабильность российской экономики обеспечена. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента, и он об этом говорил, и председатель правительства докладывал главе государства", - сообщил Песков.

Он добавил, что на мировых нефтяных рынках сохраняется высокая волатильность, она влияет на все экономики мира. О нефтяном рынке внутри России Песков ничего не сказал.