На Южном Урале утверждён снос незаконных построек у озера Малый Кременкуль

В Челябинской области поставлена точка в ситуации со сносом незаконных построек у озера Малый Кременкуль. Решение принял областной суд.

Во время проверки прокуратуры выяснилось, что вдоль береговой линии озера бизнесмен построил виллы, беседки, террасы, мангальные зоны, бани, пристань и другие объекты. Их использовали с грубыми нарушениями требований различных законов.

Прокурор Сосновского района обратился в суд с иском о запрете использования земли для любой деятельности, а также демонтаже всех строений. Иск удовлетворён, позже его оставил в силе областной суд, сообщает прокуратура Челябинской области.