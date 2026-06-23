Тайвань начал вторые за месяц военные учения по отражению "вторжения Китая"

На Тайване накануне начались пятидневные военные учения для повышения боеготовности провинции на случай "нападения Китая".

В мегаполисе Таоюань, где расположен крупнейший международный аэропорт острова, по улицам и автомагистралям прошли танки и другая бронетехника, а военные провели патрулирование улиц. Учения призваны проверить, насколько быстро военные подразделения могут развернуть свои действия в условиях внезапной эскалации. Это имитация того, что произойдет, если Китай решит направить свои корабли на Тайвань. Учения называются "Немедленная боевая готовность".

По данным министерства обороны Тайваня, Народно-освободительная армия Китая направила на днях в сторону Тайваня 23 самолета. Их сопровождали семь кораблей военно-морского флота и еще пять судов.

Это уже вторые военные учения в июне. Разведка США ранее "вычислила", что Китай может начать силовую операцию по возвращению Тайваня в 2027 году. Однако президент США Дональд Трамп уверен, что этого не произойдет, если Тайвань не будет предпринимать резких шагов. Сам Тайвань считает себя независимым, но практически весь мир, включая США, признает его частью КНР.

Учитывая особенности местного климата, силовая операция Китая по установлению контроля над неподконтрольной островной провинцией может быть только в апреле или октябре, уверен директор АНО "Институт изучения современного Китая" Николай Вавилов.