Из-за закона о домашнем насилии российские мужчины совсем расхотят жениться – депутат Останина

23 Июня 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем Абрамович приезжал в Киев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество В России
Фото: скриншот онлайн-трансляции парламентских слушаний в Госдуме России / duma.gov.ru

Из-за закона о домашнем насилии российские мужчины совсем расхотят жениться – депутат Останина

В комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства опасаются, что принятие закона о домашнем насилии отпугнет от брака многих мужчин – они будут опасаться импульсивных заявлений женщин в полицию.

"У нас сейчас восемь семей из 10 разводятся. Если будут разводиться все 10, есть ли смысл принимать закон? Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье", - цитирует агентство "Москва" председателя комитета Нину Останину (КПРФ).

Таким образом Останина отреагировала на законопроект, внесенный в Госдуму депутатом Ксенией Горячевой ("Новые люди"). Останина даже увидела в документе признаки пропаганды отказа от деторождения (эта идеология признана российским судом экстремистской – прим. ред.): "Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена".

Ксения Горячева прокомментировала слова коллеги по парламенту в своем Telegram-канале: "Самое страшное слышать такие слова от женщины, которая готова считать безопасность женщин допустимой платой за сохранение статистики браков".

"То есть тысяча мертвых женщин в год от рук мужей — это меньшая проблема, чем гипотетическая тысяча незаключённых браков? <…> Если человека удерживает от брака только перспектива ответственности за побои, то вопрос не к закону", - считает Горячева.

Она добавила: "Кажется, Нина Александровна пропустила другой тренд. Всё чаще от брака отказываются не мужчины, а женщины. Женщины не хотят оказываться в ситуации, где их права и безопасность зависят от чужой доброй воли. Не хотят годами добиваться алиментов. Не хотят, чтобы бывшие мужья похищали детей, несмотря на любые определения суда, а полиция разводила руками. Не хотят оставаться один на один с насилием. Не хотят жить с пониманием, что если её ударит незнакомец на улице — это преступление, а если муж — всегда найдётся кто-нибудь, кто объяснит это семейными обстоятельствами, провокацией или женской "импульсивностью".

Горячева также указала на результаты опроса россиян, в том числе мужчин, которые говорят о несогласии граждан с Останиной – около 90% респондентов поддерживают принятие закона о наказании за домашнее насилие.

Теги: нина останина, закон о домашнем насилии, ксения горячева, госдума


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети