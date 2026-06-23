Из-за закона о домашнем насилии российские мужчины совсем расхотят жениться – депутат Останина

В комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства опасаются, что принятие закона о домашнем насилии отпугнет от брака многих мужчин – они будут опасаться импульсивных заявлений женщин в полицию.

"У нас сейчас восемь семей из 10 разводятся. Если будут разводиться все 10, есть ли смысл принимать закон? Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье", - цитирует агентство "Москва" председателя комитета Нину Останину (КПРФ).

Таким образом Останина отреагировала на законопроект, внесенный в Госдуму депутатом Ксенией Горячевой ("Новые люди"). Останина даже увидела в документе признаки пропаганды отказа от деторождения (эта идеология признана российским судом экстремистской – прим. ред.): "Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена".

Ксения Горячева прокомментировала слова коллеги по парламенту в своем Telegram-канале: "Самое страшное слышать такие слова от женщины, которая готова считать безопасность женщин допустимой платой за сохранение статистики браков".

"То есть тысяча мертвых женщин в год от рук мужей — это меньшая проблема, чем гипотетическая тысяча незаключённых браков? <…> Если человека удерживает от брака только перспектива ответственности за побои, то вопрос не к закону", - считает Горячева.

Она добавила: "Кажется, Нина Александровна пропустила другой тренд. Всё чаще от брака отказываются не мужчины, а женщины. Женщины не хотят оказываться в ситуации, где их права и безопасность зависят от чужой доброй воли. Не хотят годами добиваться алиментов. Не хотят, чтобы бывшие мужья похищали детей, несмотря на любые определения суда, а полиция разводила руками. Не хотят оставаться один на один с насилием. Не хотят жить с пониманием, что если её ударит незнакомец на улице — это преступление, а если муж — всегда найдётся кто-нибудь, кто объяснит это семейными обстоятельствами, провокацией или женской "импульсивностью".

Горячева также указала на результаты опроса россиян, в том числе мужчин, которые говорят о несогласии граждан с Останиной – около 90% респондентов поддерживают принятие закона о наказании за домашнее насилие.