Паслер: 16 шахтеров оказались в ловушке из-за смерча

Из-за смерча, обрушившегося на Кушву, 16 шахтеров застряли под землей. Об этом журналистам заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер, который сейчас находится в городе на месте происшествия.

По его словам, из-за перебоев с электричеством подъемные механизмы были отключены,, что не позволило рабочим подняться из шахт.

"Не стало электроэнергии, перестали работать скипы, чтобы поднять людей, и 16 человек были заблокированы в шахте. Работа была организована, в 4 утра все шахтеры были подняты, все в нормальном самочувствии, все отправлены по домам. Ну и после запуска электроэнергии, соответственно, и шахта работает в штатном режиме, как и все другие предприятия. Есть моменты, которые нужно устранять, но самое главное, что на сегодняшний день нет никаких ограничений и рисков. Это очень хорошо, что мы оперативно сработали и наши предприятия перезапущены", - сказал Паслер.

Он также добавил, что в город направлена спецтехника для устранения последствий смерча и приведения территории в порядок. Есть и поваленные столбы электросети, но уже завтра все восстановительные работы планируется завершить. Также в течение двух дней планируется вернуть газоснабжение в дома всех жителей. На сегодняшний день связь полностью восстановлена, больницы работают в штатном режиме.