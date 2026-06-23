Пострадавшие от смерча жители Кушвы получат компенсацию

Жителям уральского города Кушва, пострадавшим от прошедшего смерча, назначены выплаты. Об этом заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер, который сегодня находится в городе.

Читайте также: В Челябинской области ураган сорвал купол храма

Как передает его слова ЕАН, предусмотрены выплаты для всех пострадавших в размере 15 тысяч рублей. Также назначат субсидии в 75 тысяч рублей и 150 тысяч рублей по утрате имущества. Часть средств, как ожидается, поступит уже завтра, а остальное – до конца недели.

Паслер добавил, что вопрос с уничтоженным жильем будет решаться после обследования домов, которые попали под удар стихии. В настоящее время люди, чьи дома пострадали от урагана, находятся у родственников.

Напомним, ранее уральские синоптики установили причину смерча, который прошел накануне в Кушве.