Лидер партии "Справедливая Россия" посетит Екатеринбург

Екатеринбург с официальным визитом посетит лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Читайте также: Миронов призвал сворачивать ЕГЭ

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского отделения партии, визит политика запланирован на эту пятницу, 26 июня. Ожидается, что Миронов встретится с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой и губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Планируется посещение производственного предприятия, возложение цветов к местам воинской славы и посещение культурных учреждений.

Также Сергей Миронов прочитает лекцию и ответит на вопросы учащихся и преподавательского состава вузов Екатеринбурга. А одним из центральных мероприятий станет совещание с представителями жилищного актива Свердловской области. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться новые законодательные инициативы относительно ситуации в сфере ЖКХ.

Напомним, ранее в партии предложили освободить жильцов многоэтажек от платы за проверку состояния домов.