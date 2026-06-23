В Тулуне очередной мэр покидает пост в связи с решением суда

Очередной мэр города Тулуна (40 тыс. человек) в Иркутской области покинул свое кресло не по своей воле. Суд отправил в отставку Михаила Гильдебранта по представлению прокуратуры. В итоге чиновник покидает пост с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Претензии у прокуратуры возникли еще зимой, сообщалось, что они могут быть связаны с нарушениями антикоррупционного законодательства.

Гильдебрант занимал пост меньше двух лет, до него мэром был Юрий Карих, его суд на пять лет отправил в колонию за коррупцию.