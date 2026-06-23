Десять российских туристов заразились лихорадкой денге на Мальдивах

Минимум десять граждан России подхватили лихорадку денге во время отпуска на Мальдивских островах. Как сообщает Telegram-канал Shot, туристы отдыхали на популярном курорте Иру Фуши в пятизвездочном отеле Sun Siyam Iru Fushi. Путешественники жаловались персоналу на полчища комаров в номерах и на территории, но сотрудники гостиницы так и не решили проблему. В итоге насекомые искусали постояльцев, что привело к массовому заражению опасным тропическим вирусом. Сейчас врачи оценивают состояние нескольких пациентов как тяжелое.

Болезнь проявила себя не сразу. Один из мужчин почувствовал сильную слабость, головную боль и жар еще на островах, где пытался лечиться самостоятельно. Двое других туристов привезли инфекцию в Москву - инкубационный период закончился уже после возвращения домой. В столице они сдали анализы в частной клинике, которые подтвердили диагноз "лихорадка денге". Сразу после этого медики положили их в инфекционный стационар. Источники сообщают, что такие же симптомы обнаружили еще у нескольких семейных пар, которые проводили отпуск на этом же курорте. Теперь пострадавшим предстоит долгое лечение под присмотром специалистов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риск появления вируса Эбола в России минимален. Ситуация находится под строгим контролем: на границах проверяют всех въезжающих, а российские специалисты уже работают в Уганде, чтобы изучить причины вспышки и не допустить распространения болезни в нашей стране.