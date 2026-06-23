Лавров: Не хочу думать, что саммит на Аляске был нужен для вооружения Киева

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не хочет даже подозревать, что саммит на Аляске был задуман с целью выиграть время для довооружения Киева.

"Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и действия европейских стран, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Но на деле получилось так, как получилось", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Переговоры президентов России и США в Анкоридже прошли в августе 2025 года. О чем конкретно договорились лидеры двух стран, официально не сообщалось. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не считает целесообразным раскрывать содержание "формулы Анкориджа" и не хочет "публично вдаваться в детали" обсуждаемых положений. В марте 2026 года Лавров отмечал, что "дух Анкориджа испаряется".