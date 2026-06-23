Бывший бухгалтер отдела полиции Соликамска осуждена за хищение более пяти миллионов рублей

Бывший бухгалтер отдела полиции Соликамска осуждена за хищение более пяти миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края, она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии государственного обвинения, подсудимая, занимая должность бухгалтера в местном отделе полиции, в период с 2019 по 2024 годы похитила более 5 млн рублей путем внесения в электронные реестры на перечисление денежных средств недостоверных сведений.



Виновной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С осужденной взыскан причиненный государству материальный ущерб.