23 Июня 2026
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Фото: t.me/duma_nv

Профильные комитеты Думы Нижневартовска провели заседания

Доступность жилых помещений для инвалидов, итоги выездных заседаний рабочих групп и комитетов Думы города Нижневартовска, исполнение протокольных поручений и наказов избирателей, внесение изменений в бюджет и в нормативные документы муниципалитета – такие темы обсуждали на заседаниях профильных комитетов Думы Нижневартовска народные избранники.

(2026)|Фото: t.me/duma_nv

Так, в течение июня представители рабочей группы комитета по социальным вопросам провели 3 выездных заседания на спортивных объектах города. Депутаты посетили с инспекцией почти все точки города, организованные для активного отдыха граждан. Народные избранники лично убедились, что почти все площадки востребованы у горожан. Отдельное внимание было уделено тем спортивным объектам, которые находятся на территориях школ. В старых микрорайонах Нижневартовска такие площадки являются центром спортивного досуга для всего населения, поэтому, по мнению народных избранников, особенно важно обеспечить максимальную безопасность и доступность площадок для каждого.

(2026)|Фото: t.me/duma_nv

Также продолжается работа по благоустройству общественных пространств и территорий в городе. Так на территории бывшего детского сада №38 (Рябиновый бульвар) возможно появится новый сквер – «Сквер журналистов». С этой инициативой выступает Нижневартовское отделение Союза журналистов Югры. На контроле депутатов остается и организация дополнительных парковочных мест на территориях, прилегающих к учреждениям: «Средняя школа №32», детский сад «Ромашка», «Гимназия №2» и «Нижневартовская городская поликлиника» (женская консультация).

В ходе заседаний депутаты также проголосовали за увеличение размера единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ , направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины с 1 июля по 30 сентября 2026 года с 200 000 тысяч рублей до 250 000 тысяч рублей.

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В рамках заседаний профильных комитетов обсудили меры, которые принимаются для создания доступной среды для инвалидов в городе. На эти цели было выделено 16,8 миллиона рублей. 9,7 миллиона рублей из окружного бюджета, остальную сумму дал город. Осуществляемые меры будут направлены на проведение работ в 9 многоквартирных домах.

Окончательно решение по обсуждаемым вопросам народные избранник примут на заседании Думы Нижневартовска, которое состоится 24 июня 2026 года.

Теги: дума нижневартовска, профильные комитеты, депутаты


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