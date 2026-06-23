В ближайшие дни смерчи могут появиться в Пермском крае и на границе Свердловской и Тюменской областей

В ближайшие дни опасность возникновения смерчей на Урале остается высокой. В частности, они могут появиться в Пермском крае и на границе Свердловской и Тюменской областей, сообщает "РГ" со ссылкой на доктора географических наук Андрея Шихова.

Накануне шторм бушевал в свердловской Кушве.

Как сообщают синоптики в группе "Опасные метеорологические явления Пермского края", вчерашний смерч в Свердловской области, который прошел через Кушву, а ранее был зафиксирован вблизи поселка Малая Лая, стал одним из самых сильных на Урале в последние десятилетия. По характеру разрушений в отдельных точках он соответствует третьей категории (F3) по шкале Фуджита – сильный торнадо.

Риски возникновения торнадо 22 июня были также в районе Горнозаводска, Лысьвы, Чусового. В районе Теплой горы такие риски сохраняются.

РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Константина Грибанова сообщают, что смерчи могут стать частым явлением на Урале из-за потепления климата.