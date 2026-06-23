Прокуратура вмешалась в ситуацию с задержкой рейса из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх

Транспортная прокуратура вмешалась в ситуацию с длительной задержкой авиарейса из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня в аэропорту Кольцово задержан рейс UJ-722 авиакомпании Almasria Univesal Airlines в Шарм-Эль-Шейх. По расписанию самолет должен был вылететь 22 июня в 8 часов 40 минут, но не сделал этого до сих пор.

"Планируемое время вылета уточняется. Причина задержки рейса – неисправность воздушного судна", - заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что контролируют соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров. В аэропорту организована работа мобильной приемной.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса "Екатеринбург – Шарм-Эль-Шейх", которые больше суток ждут своего вылета, просят прокуратуру вмешаться в ситуацию.