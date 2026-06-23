Глава Екатеринбурга опроверг слухи о нехватке топлива для общественного транспорта

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов успокоил горожан, опровергнув слухи о дефиците топлива для общественного транспорта. Об этом он заявил на заседании гордумы.

По его словам, он лично объезжает заправки и мониторит ситуацию. Более того, в Екатеринбурге достаточно электротранспорта, а автобусы работают на дизельном топливе. Орлов попросил горожан не создавать ажиотаж.

Ранее мы писали, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против трех трейдеров, которые нарушили закон о защите конкуренции. Специалисты ведомства выяснили, что компании заранее договаривались между собой во время биржевых торгов. Это позволяло им перепродавать бензин и дизель по завышенной стоимости и получать огромную прибыль.