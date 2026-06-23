Владислав Ховалыг подписал соглашение с группой компаний S7 о сотрудничестве в сфере развития авиасообщения

Правительство Республики Тыва и ЗАО «Группа компаний С7» подписали соглашение о сотрудничестве.Подписи под документом поставили Глава Тувы Владислав Ховалыг и генеральный директор компании Дмитрий Куделькин.

Соглашение определяет взаимодействие в сфере развития авиасообщения между республикой и другими субъектами, а также расширения маршрутной сети, в том числе международных авиарейсов, через пункт пропуска через государственную границу РФ в международном аэропорту «Кызыл».

Владислав Ховалыг отметил значимость взаимодействия сторон в вопросах расширения количества авианаправлений для жителей республики.

«Крупнейшая авиакомпания Сибири S7 организовала рейсы «Новосибирск – Кызыл» с частотой до 10 рейсов в неделю. Сегодня, на основе подписанного соглашения, мы запускаем прямой рейс «Москва – Кызыл» пока с частотой 2 раза в неделю. С руководством авиакомпании мы также рассматриваем возможность расширения количества авиарейсов с сентября на три раза в неделю. Таким образом, наши люди, земляки получат возможность по решению разных жизненных вопросов, получат большую доступность удобным способом попадать в столицу нашей Родины. Кроме этого, мы также будем рассматривать возможность открытия стыковочного авиарейса, удобного для наших студентов, земляков, получающих лечение в Томском онкологическом центре. Летать через Новосибирск в Томск будет удобно. Также мы рассматриваем вопрос возобновления авиарейсов «Кызыл – Иркутск», но уже с авиакомпаний S7 Airlines (Сибирь)», - сказал Глава Тувы.

Генеральный директор ЗАО «Группа компаний С7» Дмитрий Куделькин отметил усилия региона, благодаря которым авиакомпания сумела нарастить объемы перевозок втрое: «Компания S7 Airlines (Сибирь) начала осуществлять авиаперевозки из Республики Тыва с 2023 года. Это стало возможным благодаря большой совместной работесо стороны руководства региона, аэропорта «Кызыл» и Росавиации. Аэропорт был сертифицирован под типы наших воздушных судов. В итоге за 3 года мы увеличили объемы перевозок в Новосибирск в 3 раза. Сейчас открываем направление «Кызыл – Москва» и видим перспективы дальнейшего развития. Для нас ключевая модель – через наши хабы. Благодаря стыковкам в аэропорту «Толмачево» жителям Тувы доступны более 70 направлений как по России, так и за рубеж. И эту модель мы будем развивать и дальше».

Также он сообщил, что совместно с руководством аэропорта «Кызыл» рассматривается возможность изменения регламента работы воздушной гавани, для того, чтобы обеспечить еще более удобные стыковки в различные направления.

На данный момент S7 Airlines (Сибирь) выполняет более 50% перевозок в аэропорту «Кызыл» и руководство компании намерено продолжить наращивать долю авиаперевозок. По итогам текущего года компания ожидает прирост объемов перевозок к значениям прошлого года на 40 с лишним процентов.

Первый прямой авиарейс по маршруту «Москва (Домодедово) — Кызыл» авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») выполнила 21 июня. Рейс перевез 147 пассажиров. Перелеты будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus A319 с частотой 2 раза в неделю. Открытие прямого рейса в Москву значительно расширяет возможности для путешествий, деловых поездок и делает авиасообщение с Тувой гораздо удобнее для гостей республики. Особенно это важно в преддверии главного события этого лета – IV Международного буддийского форума, который соберет в Кызыле участников со всего мира.

В настоящее время из аэропорта города Кызыла выполняются авиарейсы по направлениям: «Москва — Кызыл — Москва» компании ИрАэро и S7 Airlines (Сибирь); «Новосибирск — Кызыл — Новосибирск» компания S7 Airlines (Сибирь); «Красноярск — Кызыл — Красноярск» компания КрасАвиа; «Кызыл — Улан-Удэ — Кызыл» компания КрасАвиа.

Как сообщил министр дорожно-транспортного комплекса республики Шораан Чыргал-оол, с января по июнь этого года аэропорт «Кызыл» обслужил 42,7 тысячи пассажиров, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последние пять лет объемы перевозок увеличились в пять раз. С открытием нового прямого авиарейса в Москву ожидается дальнейшее увеличение объема пассажиропотока.