В Воронежской области объявлен трехдневный траур в связи с атакой ВСУ

С 23 по 25 июня в Воронежской области объявлен траур в связи с ракетной атакой ВСУ, в результате которой погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

На территории региона будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляций, воздержаться от развлекательных мероприятий.

"Удар по Воронежу был нанесен украинскими неонацистами в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Это – особый цинизм со стороны врага", - написал Гусев в Telegram-канале.

Напомним, 22 июня атака ВСУ на Воронеж привела к гибели пяти человек, еще несколько пострадали. Повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Также повреждены фасады и остекления в 10 многоквартирных домах. В частном секторе пострадали шесть домов. Поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей, сообщал губернатор.