Глава Иркутской области убрал из своего поста про дефицит топлива упоминание атак на НПЗ

Глава Иркутской области Игорь Кобзев отредактировал свой пост в Telegram-канале, посвященный ситуации с топливом в регионе.

Накануне в посте Кобзева в качестве причины дефицита топлива упоминалось: "на западе [страны] дронами ВСУ выведены из строя объекты нефтепереработки". Ночью пост был отредактирован – упоминание атак на НПЗ из него удалили, теперь Кобзев лишь констатирует, что такие перебои происходят по всей стране, на изменение текста обратил внимание канал "Осторожно, новости".

Получилось, что многие СМИ, например, НТВ, ссылаются на несуществующие слова губернатора.