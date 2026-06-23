Оперный певец Герман Юкавский спрыгнул с моста в центре Москвы

В Москве с моста на Болотной Набережной спрыгнул известный оперный певец, заслуженный артист России Герман Юкавский. Очевидцы сообщают, что артист, возможно, был пьян и вел себя не совсем адекватно.

Сам виновник переполоха сообщил, что хотел переплыть реку, но ему этого не дали сделать спасатели. Сообщается, что Юкавского могут отправить на освидетельствование в психиатрический диспансер.

Герман Юкавский служит в Московском государственном академическом Камерном музыкальном театре, был номинирован на премию "Золотая маска".