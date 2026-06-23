23 Июня 2026
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Политика Краснодарский край
Фото: t.me/yuriy_burlachko

Юрий Бурлачко сообщил, что на предстоящей сессии ЗСК рассмотрят около 30 вопросов

"Уже на следующей неделе состоится очередное 84 пленарное заседание Законодательного Собрания края. Вместе с коллегами рассмотрим порядка 30 вопросов, направленных на совершенствование различных региональных законов", - сообщил на своих страницах в соцсетях председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Традиционно особое внимание будет уделено депутатским корпусом социальной сфере.

(2026)|Фото: t.me/yuriy_burlachko

"В частности, обсудим инициативу комитета ЗСК по вопросам транспорта, дорожного хозяйства и связи о предоставлении дополнительной меры поддержки для многодетных семей – бесплатного пользования платными парковками. Семейный отдых, совместные поездки в школу или походы по магазинам – иногда именно эти вполне будничные мгновения, проведенные с родителями, дарят детям самые яркие и теплые воспоминания, остающиеся с ними на всю жизнь. Дорожная ситуация уж точно не должна омрачать такие моменты, тем более для ребят из больших семей. Понимая это, краевые депутаты предлагают новую меру поддержки, направленную на значительное повышение мобильности многодетных кубанских семей, обладающих собственным автотранспортом. Соответствующую поправку в краевое законодательство рассмотрим на предстоящей сессии ЗСК в первом чтении", - дополнил Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, зск


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