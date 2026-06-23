ВСУ отступают из Константиновки

Боевики ВСУ отступают с севера Константиновки, который они до последнего времени удерживали. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Теперь нашим военным нужно зачистить все районы города, чтобы заявить о его полном освобождении. Он отмечает, что боевики ВСУ уже длительное время остаются без снабжения, но многие из них боятся сдаваться в плен, что оказывается роковым для них решением.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин оценивает, что город на 95% контролируется ВС РФ. Это станет важным успехом. Освобождение Константиновки откроет российской армии дорогу к лежащей к северу Дружковке — последнему городу перед Краматорском.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сказал, что в Константиновке остается всего 200-300 боевиков, которые находятся в критическом положении. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия планомерно зачищает город.

Константиновка расположена примерно в 60 км к северу от Донецка и в 30 км от Краматорска. Это один из четырех "городов-крепостей" (наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой), составляющих главную линию обороны ВСУ в Донбассе. Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Константиновку "ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе" — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.