Уральские синоптики назвали причину смерча в Кушве

Синоптики установили причину смерча, который прошел накануне в Кушве.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, метеостанция Кушвы отметила ветер 20 метров в секунду, очень сильный дождь и крупный град диаметром 33 мм.

"Смерч – экстремальное явление небольшого масштаба, связанное с конкретным грозовым облаком. В данном случае явление возникло в районе смыкания двух атмосферных фронтов (точка окклюзии)", - говорится в сообщении синоптиков.

Также отмечается, что смерчи в Свердловской области изредка случаются, но из-за невысокой плотности населения нечасто задевают населенные пункты и проходят по лесной зоне.

Напомним, что сегодня свердловское МЧС выпустило предупреждение о ливнях и шквалистом ветре в ближайшие дни.