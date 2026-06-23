Ушаков заявил об отсутствии конкретики по визиту Пашиняна в Москву

В настоящий момент нет никакой конкретной информации по возможному визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нет пока, нет", — сказал чиновник, отвечая на вопрос о возможных сроках визита премьера Армении в Москву. Слова Ушакова приводит ТАСС.

В начале июня Пашинян на встрече с избирателями заявил, что в случае своего переизбрания на парламентских выборах он посетит Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций. Причиной в МИД РФ назвали "шаги армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящие ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС".