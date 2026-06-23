В Липецкой области водители сами просят ввести лимиты на продажу бензина - власти

Правительство Липецкой области сегодня примет решение по вопросу лимитов на бензин. Один из вариантов предполагает отпускать только 30-40 литров топлива на автомобиль и только в бак машины, заявил министр информационной политики региона Михаил Шаршаков. Издание Gorod48.ru отмечает, что фактически в канистры бензин и так уже не отпускают с начала июня.

"В июне потребление АИ-95 выросло более чем в полтора раза по сравнению с маем. АИ-92 – примерно в 1,3–1,4 раза. И месяц ещё не закончился. Когда к вопросам логистики добавляется резкий рост спроса, бензин на АЗС заканчивается за часы. Дальше простая арифметика: кто-то заправил сухой бак, а кто-то залил 10 литров и ещё 30 в канистру. У одних запас в гараже, у других сухой пистолет на заправке. К слову, уже находим посты о продаже 95-го частниками", - сообщил министр.

В правительстве отметили, что не хотят усложнить жизнь гражданам, более того – с инициативой к главе региона вышли сами водители, которым надоело стоять в очередях, они просят принять меры и ввести ограничения.