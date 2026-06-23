Екатеринбург стал лидером среди городов-миллионников по социально-экономическому развитию

Екатеринбург стал лидером среди городов-миллионников по социально-экономическому развитию в 2025 году. Об этом в своих соцсетях написал депутат Алексей Вихарев, добавив, что Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не участвовали.

"На высокий уровень качества жизни повлияла целенаправленная работа по строительству социальных объектов, ремонту дорог, благоустройству. Спасибо команде главы за слаженность и профессионализм, за поддержку депутатов в исполнении наказов жителей города", - написал Алексей Вихарев по итогам последнего заседания гордумы..

Он также упомянул, что только на обновление "Уральского Арбата", которым называют центральную улицу города - Вайнера, будет выделено свыше 500 млн рублей, в том числе внебюджетных средств. С момента последнего ремонта прошло около 20 лет, но уже к 2027 году екатеринбуржцы получат обновленную прогулочную зону, которая будет выполнена в едином стиле - от вывесок до малых архитектурных форм.

"Наш город активно преображается, и главный туристический маршрут должен выглядеть достойно!" - добавил депутат.

Благоустройство Вайнера затронет и примыкающую улицу Попова, где заменят асфальтобетонное покрытие на бетонную плитку, а на участке обустроят газон. Рабочие также благоустроят участок переулка Театрального, от улицы Вайнера до переулка Банковского, – его подсветят навесными гирляндами, общей протяженностью почти 400 метров. Подробнее о том, как будет выглядеть самая знаменитая улица города, мы писали ранее.