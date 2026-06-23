В Пермском крае введен режим "Ракетная опасность"

В Пермском крае введен режим "Ракетная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минтербеза.



Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Номер вызова экстренных служб — 112.

В Росавиации также сообщили о введении режима "Ковер". Аэропорт Большое Савино приостанавливает прием и выпуск воздушных судов.



Порядок действий такой же, как при угрозе атаки БПЛА: Если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом! Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств. Следите за оповещениями МЧС.