Опасность возникновения смерчей: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. РСЧС Тюменской области предупреждает жителей региона об опасности возникновения смерчей во второй половине дня с сохранением на сутки 24 июня.



Прогнозируется сильный дождь, ливень, сильный ветер с порывами 25 метров в секунду и более, крупный град, грозы.

Отметим, что накануне смерч полностью разрушил 32 дома в свердловской Кушве. В результате разгула стихии пострадали 16 человек, а тысячи жителей остались без электричества. Ночью электроснабжение было восстановлено.