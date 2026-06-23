В Челябинске пойдёт под суд фигурант дела о взятках в местном филиале Сбербанка

В Челябинске 52-летнего бывшего сотрудника местного филиала одного из банков будут судить по делу о получении взятки.

По версии следствия, преступление совершено в марте 2023 – январе 2025 гг. Тогда ещё сотрудник банка, договорившись с коллегой, получил от представителя юрлиц как лично, так и через посредников взятку в 14 млн руб.

Деньги полагались за способствование открытию в банке невозобновляемой кредитной линии на 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса и другой "помощи". Дело ушло в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу, сообщает челябинское областное управление СКР.

Имени фигуранта в сообщении следователей нет. "Ъ-Южный Урал" уточняет, что речь идёт о 52-летней экс-менеджере отдела по работе с корпоративными клиентами регионального отделения ПАО "Сбербанк" Оксане Малышко.