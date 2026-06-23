Альянс "Пять глаз" предрек эпоху разрушительных кибератак с помощью ИИ

Спецслужбы альянса "Пять глаз", куда входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, выпустили экстренное предупреждение. По их прогнозам, уже через несколько месяцев искусственный интеллект позволит хакерам проводить разрушительные атаки на правительственные системы и крупные компании. Как пишет КП со ссылкой на газету The Guardian, разведчики просят мировых лидеров действовать немедленно, так как время на подготовку защиты почти закончилось. Это заявление прозвучало сразу после того, как власти США запретили иностранцам использовать новую модель ИИ под названием Fable от компании Anthropic.

Эксперты альянса объясняют, что современные нейросети помогают не только защищаться, но и в разы ускоряют работу преступников. Новые модели ИИ изменят ситуацию в интернете всего за несколько месяцев, а не лет, как считали раньше. Теперь хакерам станет проще находить лазейки в защите и проводить атаки молниеносно. Разведчики настаивают, что руководители компаний должны лично отвечать за кибербезопасность, так как это стал вопрос выживания бизнеса.

Особое опасение у специалистов вызывает модель Fable 5, которая умеет самостоятельно искать уязвимости в программном коде, что делает ее крайне опасным инструментом в руках злоумышленников.

Ранее правительство РФ смягчило законопроект об ИИ, отказавшись от запрета на использование зарубежных нейросетей. Компании, включая объекты критической инфраструктуры, смогут работать с иностранными технологиями как минимум до 2032 года при условии хранения данных внутри страны.