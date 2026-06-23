Школьница-квадробер из Нидерландов убила родителей и собаку

В нидерландском городе Гронинген 15-летняя школьница совершила жестокое тройное убийство. Девочка зарезала своих 53-летних родителей, Йохана и Матильду, а также домашнюю собаку. Сразу после преступления она сфотографировала тела на полу и кровати, а затем отправила эти снимки друзьям в мессенджере. Как пишет КП со ссылкой на New York Post, на кадрах одноклассники увидели не только погибших, но и само орудие убийства. Полиция уже задержала подозреваемую и просит граждан не распространять жуткие фотографии в интернете.

Журналисты выяснили, что у девочки были серьезные странности в поведении. Она увлекалась квадробикой: носила накладные собачьи уши и хвост, лаяла в школе и передвигалась на четвереньках. Родственники погибших до сих пор не могут осознать масштаб трагедии, но благодарят окружающих за поддержку в трудную минуту. Сейчас следователи продолжают работу на месте происшествия и пытаются понять, что именно толкнуло подростка на такую жестокость. Полиция Гронингена просит всех, кто увидит снимки с места расправы в сети, немедленно сообщать об этом правоохранителям.

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