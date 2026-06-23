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Фото: Накануне.RU

СК: Глава военной разведки Украины причастен к атаке на автобус в Брянской области

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко причастны к атаке на автобус с детьми в Брянской области, сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным ведомства, они обеспечили целенаведение и отдали незаконный приказ об атаке гражданских транспортных средств на территории РФ.

Кроме того, следствие установило непосредственных исполнителей атаки на автобус. Среди них — военнослужащий подразделения беспилотных систем "Химера" 105 пограничного отряда государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков и военнослужащий 73 морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум.

В отношении Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего гибель людей).

Напомним, 17 июня на трассе А240 в Брянской области БПЛА нанес удар по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы. В транспортном средстве, следовавшем из Белоруссии по маршруту "Гомель - Геленджик", находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. В результате удара погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал удар украинского беспилотника по автобусу с детьми "открытым фашизмом". В МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Украины, ему вручена нота протеста.

Теги: автобус, брянская область, скр, глава военной разведки украины


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