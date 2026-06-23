Общественники заявили о приостановке плана по снижению выбросов серы в Норильске

Общественники выяснили, что в Норильске из-за бюрократических препон фактически приостановлено выполнение плана по снижению выбросов. Активисты с помощью газоанализатора собрали данные о качестве воздуха в городе и выяснили, что предельная концентрация диоксида серы в разных районах превышена в 3,6 – 15 раз. Результатами поделился председатель коллегии "Мой дом г. Норильск" Руслан Абдуллаев в своём телеграм-канале, на выводы обратил внимание Telegram-канал "Сибирский экспресс".

Общественники обратились в надзорные органы. В Министерстве экологии Красноярского края им сообщили, что "все мероприятия по снижению выбросов в период НМУ [неблагоприятных метеоусловий или "режим чёрного неба"]", которые были утверждены до 1 марта 2026 года, "утратили свою юридическую силу". Также в ведомстве подтвердили, что основным источником выбросов диоксида серы в городе является Норильский меткомбинат.

"В настоящее время план мероприятий [по снижению выбросов] "Норильского никеля" находится в доработке, государственная услуга по согласованию плана мероприятий приостановлена", - цитируют представители общественности ответ Минприроды.

Активисты также обращают внимание на то, что в федеральной программе "Чистый воздух" Норильск является аутсайдером по числу контролируемых загрязняющих веществ. В городе мониторят только 13 веществ (для сравнения: в Чите – 22, в Братске – 30, в Челябинске – 42).