Жога взял на личный контроль ликвидацию последствий урагана в Кушве

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога держит на личном контроле ликвидацию последствий урагана в Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полпредства.

Накануне смерч полностью разрушил 32 дома в Кушве. В результате разгула стихии пострадали 16 человек, а тысячи жителей остались без электричества. Ночью электроснабжение было восстановлено.

Как отметил Жога, в результате неблагоприятного погодного явления, которое нетипично для Урала, пострадали люди, разрушены десятки домов, повреждены инженерные сети и имущество граждан.

"Держу ситуацию на личном контроле. В Кушву направлены все силы на ликвидацию последствий непогоды. Но самое главное – обеспечить всестороннюю поддержку жителям: организовать работу пунктов временного размещения, обеспечить людей необходимыми вещами и питанием. Ни один человек не должен остаться без внимания!", - подчеркнул полпред.

Напомним, что губернатор Свердловской области Денис Паслер сегодня находится в Кушве, где продолжается устранение последствий урагана.