В 40 регионах России запретят продажу алкоголя 27 июня

Более 40 российских регионов закроют розничную продажу алкоголя 27 июня. Местные власти приняли такое решение, так как в этот день страна отмечает День молодежи, а школьники празднуют выпускные вечера. Минпросвещения рекомендовало провести торжественные линейки именно в эту дату, поэтому регионы утвердили специальные правила торговли. Чиновники хотят, чтобы массовые гулянья прошли спокойно, и ограничивают доступ к спиртному в магазинах на весь праздничный день, пишут "Известия".

Запрет затронет огромную территорию: от Краснодарского края до Камчатки. Спиртное нельзя будет купить в Московской, Ленинградской, Свердловской областях, а также в Татарстане, Башкортостане и Дагестане. Ограничения коснутся новых регионов и автономных округов. В Санкт-Петербурге "сухой закон" совпадет с масштабным праздником "Алые паруса". Магазинам, которые нарушат региональные законы, грозят крупные штрафы, при этом ограничения касаются только розничной торговли и не всегда распространяются на кафе и рестораны.

Ранее российские виноделы столкнулись с кризисом перепроизводства: из-за затоваривания складов заводы сократили выпуск вина на 15%, а игристого - на 26%. Спрос упал из-за роста цен и оттока туристов с южных курортов, при этом покупатели все чаще выбирают дешевый сидр или медовуху вместо вина.