В Перми будут судить курьера телефонных мошенников

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в пособничестве дистанционным мошенникам. Мужчина исполнял роль курьера в преступной схеме, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным следствия, летом прошлого года пермяк нашёл в социальной сети объявление о заработке. Неизвестный работодатель предложил ему забирать деньги у пожилых людей и оставлять себе часть суммы в качестве вознаграждения. Мужчина согласился, так как на тот момент не имел постоянного дохода.

Жертвой мошенников стала 65-летняя жительница Перми. Злоумышленники позвонили пенсионерке, представившись сотрудниками телефонной компании, и под предлогом снижения абонентской платы запросили личные данные. Затем с ней связались "сотрудники других ведомств", которые убедили женщину продать акции крупной компании, а вырученные деньги передать обвиняемому. Ущерб составил около 1,3 миллиона рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.