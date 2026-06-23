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Политика В бывшем СССР За рубежом
Фото: Reuters / Brian Snyder

Навроцкий ответил Зеленскому насчет лишения ордена

Президент Польши Кароль Навроцкий ответил Зеленскому, который на днях был лишен высшей государственной награды Польши – ордена Белого орла.

Тот обвинил президента Польши в политических амбициях и провокации "антиукраинских настроений". А само лишение ордена связал с тем, что Навроцкий пытается обеспечить своей партии кресло премьера.

Навроцкий ответил по существу, подчеркнув, что это не касается внутренней политики Польши. Просто поляки знают, кто такие бандеровцы и сколько поляков они убили.

"Спор касается восприятия исторических вопросов и того, что в Польше мы не принимаем красно-черный бандеровский флаг", - заявил Навроцкий.

Также Навроцкий ранее дал понять Киеву, что бандеровская Украина в Европу не войдет.

Лишение Зеленского ордена поляками массово поддерживается. Депутат Сейма и вице-маршал Сената Михаль Каминский накануне решил вернуть Украине две украинские награды в знак протеста против прославления бандеровцев. Он шокирован тем, что после стольких лет мощной поддержки со стороны Польши киевский режим так "отблагодарил". И не может понять, почему палачи, убийцы и каратели "представляются образцами патриотизма для последующих поколений украинцев". Видимо, что-то не так с "украинской идеей". Каждая страна имеет право выбирать себе героев, но Польша имеет право оценивать это выбор. И если он направлен против поляков, то реагировать на него, заключил Каминский.

Теги: Навроцкий, Зеленский, Польша


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