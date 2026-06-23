В Воронежской области вновь объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена во вторник утром в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусевю

"В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения", — написал глава области в своем Telegram-канале.

Кроме того, ракетную опасность объявили в Белгородской, Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях.

Напомним, накануне атака ВСУ на Воронеж привела к гибели пяти человек. Повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Также повреждены фасады и остекления в 10 многоквартирных домах. В частном секторе пострадали шесть домов. Поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей, сообщал губернатор.