В Нижневартовске хулиганы избили мужчину, попросившего не крушить подъезд

В Нижневартовске полиция проводит проверку по факту избиения мужчины, который попросил компанию хулиганов не ломать подъезд. Об этом сообщили Накануне.RU в УМВД России по ХМАО — Югре.

Конфликт произошёл у дома № 1/2 по улице Интернациональной. По данным полиции, компания из четырёх человек ночью распивала спиртные напитки, вышла на улицу, шумела и повредила имущество — разбила стекло на входной двери подъезда. На шум вышли жильцы, чтобы сделать замечание. Словесная перепалка переросла в драку. В результате телесные повреждения получил мужчина 1983 года рождения.

По информации очевидцев, перед этим инцидентом нападавшие уже успели устроить потасовку в другом подъезде этого же дома — они ворвались к людям, праздновавшим день рождения, и нанесли им побои.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". Трое участников конфликта (1997, 2002 и 2003 годов рождения) задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Четвёртый участник, 2006 года рождения, привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ).