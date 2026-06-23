В Туве произошло еще одно нападение на детский лагерь

В Туве совершено нападение на еще один детский лагерь – в Барун-Хемчикском районе республики. По сообщениям в СМИ и соцсетях, пятеро неизвестных мужчин проникли на территорию лагеря "Таежный" и стали допрашивать детей. Прокуратура республики проверяет информацию.

На происшествие в "таежном" в полицию пожаловались родители детей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 21 июня на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай в Туве проник пьяный мужчина. По данным следствия, это был 24-летний ранее не судимый житель Кызыла, отдыхавший неподалеку. Используя в качестве орудия палку, он беспорядочно нанес удары несовершеннолетним, сообщили в СК. Скрутить мужчину смогли сотрудники лагеря. Они передали его прибывшим сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Пострадали 14 детей.