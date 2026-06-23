Свердловское МЧС выпустило предупреждение о ливнях и шквалистом ветре

МЧС выпустило предупреждение о непогоде на Среднем Урале.

По данным синоптиков, 24 июня и ночью 25 июня местами на территории Свердловской области прогнозируются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. Также ожидается шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в период непогоды свердловчанам настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Напомним, что накануне смерч полностью разрушил 32 дома в Кушве. В результате разгула стихии пострадали 16 человек, а тысячи жителей остались без электричества.

Также сообщалось, что в Свердловской области может пройти еще один смерч.